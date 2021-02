A-magasinet Matskolen Synes du flatbiff smaker lite? Stek den bare på én side Skosålen har et ufortjent dårlig rykte. Her finner du kokkens tips.

Henrik J. Henriksen Kokk og medeier i flere restauranter i Oslo.

Skosålen som metafor for biff er for evig sementert i filmhistoriens kanskje fineste spisescene: Den kokte støvelen i Charlie Chaplins The Gold Rush fra 1925. Isolert i Yukons bitende kulde sitter The Tramp (Chaplin) og den farlige forbryteren Black Larsen. Utsultet og optimistisk tilbereder helten sin egen sko og serverer den dampende til seg selv og sin gretne brakkekamerat. Siden en sko er laget av lær som er garvet dyreskinn, og dyreskinn i hovedsak er protein (kollagen), er ideen ikke helt absurd.

Personlig blir jeg alltid sulten når jeg ser Chaplin nyte sålen. Mindre sulten blir jeg når jeg tenker på at alt er laget av lakris, og at det tok 63 tagninger for å fullføre scenen.

Jeg har faktisk en forkjærlighet for den syltynne biffen med litt tyggemotstand. Kall meg gjerne protestant, men det er noe med arbeidet for å fordøye et dyr og at ikke alt skal skli helt uproblematisk ned. Dessuten er de fleste biffer som serveres i verden, av dette kaliberet. Det meste på dyret er ikke mør filet, og seige stykker har ofte mer smak.

