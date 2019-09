Jeg har full forståelse for at noen kan savne en solid burger, selv om de av etiske, praktiske eller religiøse hensyn har tatt avstand fra kjøtt. Og det er selvfølgelig ingen grunn til at kjøtteterne skal få ha det praktfulle hamburgerkonseptet for seg selv.

Men jeg synes at en burger som ikke er laget av kjøtt, men av sopp, faktisk bør smake sopp. Så kan vi heller gjøre noe med måltidets helhet, slik at opplevelsen blir like tilfredsstillende som om du skulle ha spist en vanlig burger.