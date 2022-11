Psykolog Frode Thuen: Stillheten etterpå

Hun mistet mannen sin for to år siden. Nå skulle hun ønske at noen spurte henne hvordan alenetilværelsen er.

Frode Thuen

29. nov. 2022 13:13 Sist oppdatert 6 minutter siden

Jeg skriver til deg om et tema som jeg antar angår mange på min alder, direkte og indirekte. Det handler om sorg og hvordan identitet og relasjoner kan endre seg når man mister sin ektefelle/partner.

Jeg er pensjonist, i begynnelsen av 70-årene. For drøyt to år siden mistet jeg min kjære ektefelle. Vi var gift i over 40 år. Vi hadde håpet på noen gode pensjonistår sammen, men slik ble det ikke. Den første tiden alene handlet tilværelsen mye om praktiske oppgaver, rydde og flytte til ny bolig. Nå erfarer jeg på alvor savnet av «min bedre halvdel», og at et livskapittel er ugjenkallelig over.

Det å aldri mer skulle være sammen med den andre, gir en annen livsfølelse, en form for eksistensiell tomhet, som jeg antagelig må leve med resten av livet. Jeg føler at jeg må rekonstruere en ny identitet som enslig.

Les Frode Thuens svar lenger ned: