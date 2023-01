A-magasinet Godt brukt God nok for Anita Krohn Traaseth Sofagruppen er så slitesterk at den er blitt med gjennom barnefødsler, bokprosjekter og flere boligbytter.

12.01.2023 09:58

«Martindale» var et nytt begrep for oss da vi kjøpte den. Det er et mål på slitestyrke. Mens vanlige stuemøbler ligger på 15-20.000, hadde denne gråmelerte sofagruppen 40.000 martindale. 50.000 er vanlig for møbler til offentlige bygg. Så vi kjøpte egentlig møbler for offentlig sektor, den gangen for 17 år siden.

Dermed er den blitt med oss lenge, gjennom mange ulike faser i livet. Sofagruppen har tålt hunder, katter og tre barn med deres vorspiel og filmkvelder. Min bestemor Olga Krohn satt i lenestolen med min yngste, nyfødte datter Milla i fanget i 2007. Det ble Olgas siste jul. Jeg har skrevet tre bøker i samme lenestol, med laptopen i fanget.

