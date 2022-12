28. desember 2022

Nei, når kom egentlig mørket? Det må ha vært i juni at de første snikende tankene skyet til hans lyse sinn, mener Stian Blipp. I hele juli var han på ferie med Jamina, «syv flyturer med to kids på fire uker», bryllup i Hellas, besøkte venner i Frankrike, siden i Marbella, og ingen merket noe på ham, han var seg selv, blid, pratsom, glad. Men inne i ham kriget et kaos av svarte, destruktive tanker.

Og i august, da smalt det.

