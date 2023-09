A-magasinet Portrettet «Jeg har tråkket i baret noen ganger og strøket på eksamen som politiker» Anne Lindboes uttalelser er blitt latterliggjort i valgkampen. – Det fineste foreldrene mine ga meg, var troen på at jeg er god nok akkurat som jeg er, sier Høyres ordførerkandidat i Oslo.

Publisert: 08.09.2023 13:02 Oppdatert: 09.09.2023 08:13

En junidag i 2022 sto Anne Lindboe på soverommet i Ullevål hageby og brettet klær da telefonen ringte. Det var Kristin Clemet. Hun lurte på om barnelegen og det tidligere barneombudet kunne tenke seg å ta en prat med nominasjonskomiteen? Det var nemlig flere som ønsket henne som Høyres nye ordførerkandidat.

– Jeg må innrømme at jeg ble ganske overrasket, sier Anne Lindboe.

Da hun la på, ringte hun kjæresten og dro og klatret. Så meldte hun seg inn i Høyre.

Ett år senere ligger kommunevalget an til å bli en thriller i Oslo. Plakater med Lindboes blide åsyn er på trikkene, og Facebook er full av valgvideoer der ordførerkandidaten ønsker at Oslo blir en trygg by for alle. Helt frem til den ble stjålet, tråkket hun rundt på elsykkelen Gjertrud, som fikk henne til å ligne en duggfrisk Brelett-reklame.

– Er du så plettfri som du kan se ut til?

– Absolutt ikke! Det trodde jeg alle hadde fått med seg, etter et par blemmer i denne valgkampen ... Jeg har tråkket i baret noen ganger og strøket på eksamen som politiker. Hvis det er én dag jeg gjerne skulle hatt på nytt, så er det dagen det Instagram-innlegget ble postet.

– Det kommer vi til.

– Nei, vi kan ta det nå. Der kludret jeg det skikkelig til.