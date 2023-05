A-magasinet Portrettet Nawal Al-Maghafi har aldri glemt Martine I 15 år har drapsmistenkte Farouk Abdulhak vært taus og gjemt seg for politi og journalister. Så fikk han en melding fra Nawal Al-Maghafi.

04.05.2023 11:17

BBC-journalist Nawal Al-Maghafi sitter på et hotellrom i Jemens hovedstad Sanaá. Hun er nervøs og ser på telefonen sin. Denne junidagen i fjor, sender hun en Snapchat-melding til Farouk Abdulhaks konto Yemeni Dude.

Abdulhak (35) er etterlyst internasjonalt, mistenkt for drap og voldtekt av den 23 år gamle norske studenten Martine Vik Magnussen i London i mars 2008. Al-Maghafi har tekstet med ham i flere måneder og har lenge bedt om å få et intervju. Nå svarer han at han er klar for å møtes – hjemme hos ham – bare de to.