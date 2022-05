A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Foreldrekoden: Sannheten på bordet Du vil at barna skal spise sunt, men ender altfor ofte opp med å servere dem frossenpizza. Lyder det kjent?



Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

16. mai 2022 10:53 Sist oppdatert 18. mai 2022

Vi hadde sett for oss et familieliv med lange, gode frokoster og middager med smil og latter rundt bordet. I stedet fikk vi kaos. Barn med maur i rumpa, evig mas ved bordet, eggeplomme på svigermors duk. Og hvor ble det av all den sunne maten vi drømte om å lage til barna våre? På virkelighetens bord ble den ofte til posesupper, pizza og pølser.

Livet kan ikke detaljplanlegges, og slett ikke etter at man har fått barn. Så hvordan kan vi få til et sunt kosthold for familien?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn