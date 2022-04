Her er Waleed Ahmed på Skaugum i 2011. Øverst til venstre, i sort slips, 20 år gammel. Mediene elsket ham. Investorer ga ham millioner. Kronprinsparet inviterte ham på middag. Så raknet alt. I USA ble nordmannen pågrepet av FBI og dømt til 11 års fengsel. Her er Waleed Ahmed i 2022, få uker etter at han landet i Norge. Kjendis-vennene er borte. Han er ni år eldre, roligere og større, men fortsatt optimist. Så er spørsmålet: Hva nå? A-magasinet Svindel En av Norges mest kjente svindlere er tilbake etter ni år i amerikanske fengsler

En av Norges mest kjente svindlere ønsker å bli glemt. Og å fortelle sin historie i bok, podkast, film, magasin og foredrag.

Nå nettopp

Det startet på McDonalds.

Ved et av restaurantens bord på Ski storsenter, 20 minutter utenfor Oslo, satt Waleed Ahmed og en kompis en dag i 2009. De to tenåringene rablet ned en idé på en serviett: Et Iphone-deksel som kunne lade telefonen med solceller.

Det var i hvert fall den historien Ahmed selv fortalte.

Senere skulle hans historie – om suksessen og millionene og svindelen og fengselsdommen i USA – bli fortalt i utallige avisartikler, et innslag på CNN, en radiodokumentar på NRK. I fjor kom dokumentarfilmen og en åtte episoder lang podkast.

I 2015 skrev jeg om Ahmeds svindlerhistorie i A-magasinet. Etterpå holdt vi kontakten. Gjennom fengselets knotete meldingssystem skrev han meldinger, ofte optimistiske. En bokavtale var signert! Dokumentarfilmen var på vei!

I 2018 skrev han: «Kanskje blir det en Hollywood Film senere, men det for bli en hemmelighet :) Uansett, jeg har under 4 aar til foer jeg kommer hjem til Norge.»

Da podkasten kom i fjor høst, bare få måneder før løslatelsen, promoterte Ahmed den på Instagram og sendte meg melding på Messenger. Han lovte at A-magasinet skulle få det første intervjuet når han kom tilbake til Norge.

Så ble det stille. Og man kan knapt sutre når Norges mest kjente svindler bryter en avtale.

Men i april kom en tekstmelding fra et norsk nummer.

Han var tilbake, skrev han.

«La oss møtes torsdag 1330 i Ski? Coffee on you? Haha :)»

Om det ikke stemmer at Waleed Ahmed rablet ned en genial idé på McDonalds i Ski i 2007, så er i hvert fall dette sikkert: 15 år senere, en torsdag i april klokken 13:40, kommer han tuslende gjennom inngangen til den samme restauranten.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn