Dette samfunnshuset er åstedet for Oslos mest omdiskuterte konsert. Spilte virkelig bandet som ble til Led Zeppelin på lille «Kassa» på Abildsø? «Vi vet det blir litt støy nå. Men vi var der,» sier de tre musikkveteranene. A-magasinet Led Zeppelin Det er Oslos mest omdiskuterte konsert. Skjedde den? – Vi var der, sier de tre veteranene.

Quiz: Spilte bandet som noen måneder senere ble Led Zeppelin, i Oslo i 1968? Rockeveteraner har kranglet lenge om svaret.

Robert Veiåker Johansen Journalist

Dan P. Neegaard Fotograf

16 minutter siden

I et boligstrøk på Abildsø i Østensjø bydel ligger et snart 90 år gammelt Folkets Hus som fikk tilnavnet «Kassa» fordi det har kasseform. Det røde samlingshuset med frisør i første etasje er åstedet for en av de seigeste diskusjonene i norsk musikkhistorie: Hadde Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones og John Bonham konsert her høsten 1968, noen måneder før de skiftet navn fra Yardbirds til Led Zeppelin, slapp debutalbumet «Led Zeppelin» og ble et av verdens største band?

Nei, det skjedde ikke, mener skeptikerne.