A-magasinet Godt brukt Claus Jervell vil at alt han eier, skal være ting han bruker Lederen av regjeringens mannsutvalg laget en benk av noen deler fra Ikea. Den forandret hverdagen til ham og mannen.

05.01.2023 09:29

Vi bor i en nokså liten leilighet øverst i Torshovdalen i Oslo, jeg, samboeren min og hunden vår. For et par år siden pusset vi opp. Da gjorde vi om gjesterommet til et stort spisekjøkken. Og på dette kjøkkenet bygget vi en sofabenk, bestående av noen skuffeseksjoner fra Ikea med en stor benkeplate oppå. Vi plasserte en madrass med et hjemmesydd, gult trekk oppå og et arabisk teppe. På toppen strødde vi masse puter. Det hele var uten en klar plan, jeg er ikke så flink til å optimalisere i hverdagen.

Kort tid etter at vi hadde fått benken, oppdaget vi at hverdagen vår forandret seg. I stedet for å gå inn i stuen om kveldene for å se TV, ble vi sittende der i benken. «Jøss, nå har vi ikke sett Dagsrevyen på en uke», sa vi. I stedet ligger vi på benken, prater og hører på radio.

