Vinskolen: Festen er ikke over

Selv etter at alle Burgund-vinene fra spesialslippet er utsolgt, finnes det et lite hav av deilige smaker igjen til deg.

23.02.2023 09:27

Støvet har lagt seg. Journalistene er gått hjem. Teltene som i noen uker dannet en liten landsby foran Vinmonopolet på Aker brygge, Valkendorfsgaten i Bergen og i Sandnes er ryddet. Det er et helt år til galskapen begynner igjen. Likevel gnager en tilbakevendende tanke meg. Klarte vi egentlig å formidle hva dette handler om? Jeg tviler.

Ett av verdens viktigste vinområder

Burgund er lite. Vinene er ofte briljante, men tilbudet møter overhodet ikke etterspørselen. Derfor har jeg i mine ti år som vinjournalist, sett prisene eskalere. Da 2020-årgangen nylig ble sluppet, skjedde det gjennom Vinmonopolets tolv spesialbutikker. For vinentusiaster, samlere og kjennere er slippet en årlig begivenhet. Køene utenfor butikkene vekker internasjonal oppmerksomhet. For i andre land må man ha kontakter, betale mer eller sikre seg flaskene via omveier. Tilgang er den store bøygen. Og da hjelper det som kjent med status og penger.

Men i Norge kan faktisk en student i tjueårene komme først i den køen. Så kan man spørre hvor demokratisk køsystemet egentlig er, om det krever at du bruker hele ferien i køen. Spørsmålet om man handler for nytelsen eller investeringsmuligheten, kommer også opp.

Men altfor ofte stopper samtalen her: Hæ, koster vinene virkelig så mye? (75.000 kr for den dyreste.) Er det ikke artig med telt på Aker brygge? (Friluftsliv er ikke formålet, men tilgang og profitt.) Men smaker man egentlig forskjell på dyr og billig vin, da? (Burgund er ikke noe du skjenker til fredagstaco.) Slik blir det oss og dem. Gærningene mot majoriteten, som ikke fatter bæret. Hadde det ikke vært deilig om vi kunne bringe samtalen et steg videre?

Pinot Noir

Saken er at disse smakene også er tilgjengelige for deg. Ikke de mest fancy flaskene kanskje, men verden mangler heldigvis ikke vin. Smakene som gir deg silkefølelsen, som har duftlagene, som gir det velbehaget som løfter deg, de finnes. Og de er tilgjengelige nå, hvis du er interessert. Pinot noir er så fascinerende, for druen gir transparente, lette rødviner, som i stor grad gjenspeiler voksestedet.

I Burgund kan smaken ligne skogsbær. Duften kan med tiden minne om en nordisk skog. I California blir smaken rundere og rausere. Og du kan også kjenne litt vanilje og toast fra eikefat. Global oppvarming har gitt et oppsving til tyske rødviner. Det bør du merke deg. Pinot noir dyrket i kjølig klima viser flere ledetråder. Og det er nettopp den jakten som er spennende. Hvilket land? År? Hvem laget den?

