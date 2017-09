Vi blir stadig minnet om hvor farlig det er å leve. Problemet er at farene som flagges, ofte ikke utgjør noen stor trussel, statistisk sett. At vi blir rammet av frykten for dem er derimot veldig stor og det bærer sjelden noe godt med seg. Nå er turen kommet til kjøttkvernen. I sommer ble to personer alvorlig syke etter å ha spist rosastekt hamburger, og Mattilsynet advarte mot understekt kjøttdeig, som kan inneholde tarmbakterien e.coli. Dette provoserte mange matglade mennesker som mener at grått og tørt kjøtt er triste greier.

Nå er jeg på mange måter enig i at folk bør være klar over risikoen med kvernet, understekt kjøtt, men da må de også få vite hvor liten den er. Det er større sannsynlighet for et alvorlig fall i trappen enn å bli syk av en rosa og saftig burger.