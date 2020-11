A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Datteren (6) har begynt å lyve. Det skal de gjøre, sier familieterapeuten. Hvis hun oppdager at hun har gjort en feil, lyver hun heller enn å erkjenne feilen. Akkurat slik skal det være, sier familieterapeut Hedvig Montgomery.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

Margrethe er født sent på året. Og mor ser at hun ikke helt har modenheten til å være skolejente. Hun liker ikke å gjøre ting hun ikke kan. I timen i dag forteller mor om en skolestart som ikke har vært helt enkel, og om en liten jente som har begynt å lyve for å slippe å innrømme feil.

Mor: På skolen sa de først at alt hadde gått fint. Men det viser seg jo at Margrethe har grått veldig mye i begynnelsen. Læreren kom med et eksempel fra matpausen. Hun hadde sagt til barna at pausen var over, og da brøt Margrethe helt sammen. Da læreren spurte hva det var, svarte hun at hun ikke hadde fått spist. «Jeg klarte ikke å velge hva jeg skulle spise, for det var så mye i matboksen», sa hun. Hun har tydeligvis vært veldig hårsår.