Altar, Sonora, Mexico (Aftenposten): – Det verste er kaktusene. De river deg opp. Noen er i hodehøyde, andre kutter bena dine i filler.

David sitter med ryggen mot veggen i det forlatte butikklokalet som er hjemmet hans. Rommet er snaut tre ganger tre meter. Veggene er nakne lecablokker. Det er ingen dør, og kakerlakker kravler over jordgulvet. Alle eiendelene hans er her. Et teppe, en T-skjorte, en caps, et par bukser, en gammel mobiltelefon og et par gode sko.