A-magasinet Spaltist Christine Koht Det enkleste er å gå ut fra at folk faktisk snakker sant «Du kan ikke ta en vanlig blodprøve på meg,» sier jeg. «Jo da, sier labdamen, vi prøver.» Og så stikker hun i armen min, og det gjør vondt, og jeg får svære bloduttredelser, men ingen liker å ta feil, så da graver hun litt til. Hva er det med de mistroiske?

Christine Koht Komiker og foredragsholder

– Vi har begynt å krangle, sier Jenny som er ganske nygift.

Koselig, tenker jeg. Jeg har jo vært sammen med Pernille så lenge at jeg ikke kan huske når vi kranglet sist og blir litt nostalgisk ved tanken.

– Jo, vi skulle ha den bursdagen, vet du, sier Jenny. – Utendørs, en-meters, helt koronariktig, og så ville Even at vi skulle sette bordet under treet, og så sa jeg «nei, der er det altfor mye mygg, og jeg får så digre myggestikk.»