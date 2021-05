A-magasinet Aktiv Globetrotterens favoritt: – Jeg tenkte: Wow! Er dette virkelig Østlandet?

Fjellkløften på Ringerike er en av globetrotter Jens A. Riisnæs’ flotteste naturopplevelser.

9 minutter siden

Det er en ganske komplisert oppskrift. Ta et hav og la det avsette løsmasser, gjerne kalkstein og leire, i noen hundre millioner år. Dekk så til med sjøer og mer leire, sand og grus og la det herde. Tilfør magma som strømmer opp fra jordens indre, og så noen istider til å polere vekk alt som er løst. Og vipps kan du ende opp med Krokskogens ytterkant i vest, en tilnærmet loddrett avslutning på et skogsplatå. En ruvende vegg over jordbruksland og innsjøer.

Og så, kronen på verket: En tynn stripe av bløt magmabergart eroderes bort mens sidevegger av gammelt fjell står igjen. På den måten sjokkerer du en kommende globetrotter.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn