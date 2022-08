A-magasinet Aktiv På skogstur i byen

Har du lagt merke til hvor mange trær det er i byen? Hvis ett gatetre dør, plantes det straks et nytt.

Sigri Sandberg

I går 15:01

Hvis du først begynner å legge merke til trær, så ser du dem overalt. I Norge er det over ti milliarder trær. Rundt en million av dem står i landets største by.

Og noen av dem her, like utenfor Frognerparken. Her hvor lastebiler og trikker og busser og elsparkesykler og barnevogner suser forbi på asfalt i et heseblesende tempo.