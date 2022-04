Hvem: Pensjonert psykolog, bor i Trondheim. Var syv år da annen verdenskrig kom til Norge.

Hva: Gir i disse dager ut «Krigsdagboka», en samling av dagboknotatene han skrev under krigen med et barns blikk på alvoret og hverdagen under okkupasjonen.

Hvorfor: I morgen er det 9. april og 82 år siden Norge ble invadert av Tyskland. Samtidig pågår en krig i Ukraina, der tusenvis av mennesker er døde og halvparten av landets barn er sendt på flukt.