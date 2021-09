Samlivsekspert Frode Thuen: Mannen kjøpte sex av prostituerte

Samboeren gikk til prostituerte da sexlivet falmet. Hvordan skal hun takle raseriet og sorgen over tapet av en mann og bestevenn?

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

8. sep. 2021 18:45 Sist oppdatert nå nettopp

Her i byen er det mange massasjeinstitutter med lukkede persienner, telefonnummer på ringeklokken og fargerike skilt som blinker «Open». Og min forhenværende samboer liker å besøke disse stedene.

Ola – som vi kan kalle ham – er velutdannet. Han har rukket å være myk mann i mange år, og han har gått i mange 8. mars-tog. Og han og jeg hadde på alle måter et godt samliv, helt til potensen begynte å falme for noen år siden.

Jeg skriver denne teksten til mine medsøstre, som mistenker at de kanskje deler livet med en Ola. Og ikke minst ønsker jeg å treffe en nerve hos en Ola, for å få ham til å reflektere over hva han holder på med når han lyver for partneren sin, utnytter ressurssvake kvinner og rasjonaliserer sexkjøp som noe ikke-emosjonelt. I hans hode betyr det at det ikke er utroskap.

Jeg er ute etter å hjelpe andre kvinner å avsløre at de lever med menn som driver med sexkjøp.

Ola vil ha både i pose og sekk. Han er glad i livet med deg, deres felles venner, de gode samtalene om det som skjer i verden, reisene, osv. Han er jo ikke en dårligere ektemann, synes han. Kanskje til og med bedre enn de fleste, siden han har funnet noe spennende og hemmelig han kan glede seg til.

Les Frode Thuens svar lenger ned:

