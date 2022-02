A-magasinet Portrettet Supersprederen Anniken Huitfeldt (52) har nettopp hatt sin mørkeste uke som utenriksminister. Så langt.

5. feb. 2022 07:00

For skiløpere er livet enkelt. De blir smittet av korona, og det eneste de risikerer å miste, er et OL de har forberedt seg til natt og dag i fire år og sett frem til som et høydepunkt i livet.

For utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er fallhøyden adskillig større.