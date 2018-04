Vegard Velle er stifter og redaktør av Oslo-avisen www.vartoslo.no, eller «Avisa for deg med hjerte for Oslo», som han kaller den. Han bor på Lille-Tøyen med kone og to sønner.

– Vårt Oslo ble til som er resultat av et personlig savn. Jeg savnet kunnskap om og debatt rundt byutvikling, maktpersoner og viktige ting som skjer i Oslo. Vi har en by med snart 700 000 innbyggere, men landets absolutt dårligste lokaldekning. Andre byer har minst to lokalaviser, vi hadde ingen. Bare Frogner bydel har 70 000 innbyggere, det er jo som en ganske stor norsk by! Behovet er helt klart stort – det gjelder bare å holde tritt med henvendelser og telefoner. Hver dag ser ut som en tornado.