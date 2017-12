Klemt inn foran et stativ med lesebriller og en svær pall med barnebøker satt Hans Olav Lahlum ved en pult. Han hadde solide vintersko på bena og en skål med sjokoladehjerter foran seg. Et par eldre damer stanset ved pulten, nappet til seg hver sin sjokolade og gikk videre. Senere stoppet flere opp. Noen bare for å slå av en prat.

Det var lørdag. Det var førjulsrush. Innimellom.