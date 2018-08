Det vil si, noen hunder har også nytt drømmesommeren. Sprunget fritt rundt på strender og fjell, rullet seg i død fisk, spist lunsjen til uoppmerksomme badegjester, jaget hunder, jaget ekorn, selv blitt jaget. De har kost seg glugg ihjel.

Men det finnes andre hunder, som våkner opp til nydelige sommerdager bare for å bli bundet til et tre i hagen etter frokost. Som rundt lunsjtider må labbe farvel til familien sin å se den og velfylte kjølebager putre utover skjærgården, mens den selv, fortsatt, står bundet til et tre.