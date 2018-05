– Fadderne mine spurte i vår facebookgruppe om et av fadderbarna "hadde fått seg noe mus". En gutt kom bort til meg og sa at han kunne se på meg at jeg ikke hadde BH, til tross for at jeg hadde på meg en høyhalset topp. En jente ba meg om hjelp til å feste et nøkkelknippe i BH-en. Hun regnet med å bli så full den kvelden at hun ellers ville miste dem. Til slutt hoppet jeg av hele kvelden, sier Anne Aase Rokkan.

"Et nikkedukkehjem". "En darwinistisk dyrking av egoer". "Mange gutter på NHH tror de eier jentene". Karakteristikkene av Norges Handelshøyskole fra enkelte studenter har vært drepende. Det handler blant annet om et ekskluderende studentmiljø og påstander om at seksuell trakassering ikke tas på alvor.