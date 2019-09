Fredag 6. september får alle landets Vinmonopol påfyll av nye viner og årganger.

Er det for mye vin i Norge? For mange importører som kjemper om posisjoner i et marked som ikke vokser? Problemstillingen er ukjent for de fleste som ikke jobber med vin til daglig. Men la oss se litt på tallene sammen. Førstkommende fredag, 6 september, slippes 1289 nye produkter gjennom Vinmonopolet. Noe av det er viner som allerede er på markedet, men som skifter årgang. Likevel er tilstrømmingen betydelig. Om åtte uker slippes et lignende antall produkter. Og sånn fortsetter det gjennom året. Kampen om oppmerksomheten er beinhard, for det sier seg selv at det blir mange tapere og usolgte viner i mylderet. For deg som leser er utfordringen åpenbar. Du trenger ikke hjelp til å finne vin. Du trenger noen som kan eliminere og sortere, uten å ha økonomiske egeninteresser i utvelgelsen.