Det finnes fjellturer. Det finnes populære fjellturer. Og så finnes Besseggen. Over fjellryggen i Jotunheimen går det årlig rundt 60.000 personer. Det få vet, er at det ved siden av Besseggen, på motsatt side av vannet Gjende, ligger en annen fjellrygg. Og at turen over den kanskje er enda finere – for turgåere som er spreke og tøffe nok til å gå der.

Så det er like greit å si det først som sist: Ikke la deg lure av lillebror-stempelet. Turen over den 1571 meter høye Knutshøe er ikke noe mindre krevende enn turen over Besseggen. Mange vil mene at den er vanskeligere.