Et skikkelig grovt brød, et brød som består av hele korn og lite annet, blir ikke spesielt bra om du setter deigen på gjær. Det er flere grunner til det: For det første trenger mel, og spesielt sammalt mel, tid med vann for å bli godt og næringsrikt. Med gjær går det for fort. Dessuten vil syren fra en surdeig bryte ned næringsstoffene i melet og gjør det lettere å fordøye.

Problemet er at mange blir fullstendig tappet for energi bare ved tanken på den nitide oppfølgingen som trengs for å få surdeigen til å virke. Og selv da, når du føler du har gjort alt riktig, kan du oppleve at den plutselig gir seg og dør. Helt ut av det blå, innerst i kjøleskapet. Eller at du står i dagevis og blander litt mel og vann som en liten unge, uten at det blir noe annet enn, ja, mel og vann.