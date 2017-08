Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken

Jeg har vært gift med min mann i 20 år. Vi har flotte barn sammen og han er en flott ektefelle og støttespiller som skjemmer meg bort med dyre gaver og smykker, og viser mye kjærlighet og får meg til å føle meg verdsatt. I vennekretsen anses vi som et supert par, et forbilde for mange. Vi stoler fullt og helt på hverandre, og det har aldri vært noe spørsmål eller mistanke om utroskap. Inntil nå.