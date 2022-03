Rifat Ilgar (13) la boksehanskene på hylla. Odd Johan Nelvik (66) tjente gode penger på å produsere håndsprit og brennevin. Hanne Katrine Kojedahl (63) bestemte seg for å slutte som lærer. A-magasinet Koronaviruset Pandemiens pris

Den har endret mange liv. Flere har tapt, noen har gått med gevinst. Nå kommer regningen.

I går 23:20

10. mars 2020 var Christen Hausken på årsmøte i det lokale idrettslaget, der han har vært aktiv hele livet.

Seks dager senere ble han uvel, med slapphet og feber. Det var uvanlig, som matte- og sosiallærer i ungdomsskolen hadde han bare én sykedag gjennom 45 år.

Nå ble Hausken raskt verre.

Etter én ukes sykdom måtte kona Kirsten insistere på ambulanse. Da han ankom Haugesund sykehus, hadde han så lav oksygenmetning og tung pust at han ble lagt rett i kunstig koma og respirator.

Legene trodde flere ganger at Hausken kom til å dø. To ganger var familien samlet for å synge favorittsangen «Tir n’a noir» og ta farvel.

– Men de ga aldri opp, og da måtte vi også beholde håpet, sier kona.

75-åringen fra Karmøy lå 35 dager i koma og 67 på pustemaskin. Det var norgesrekord på det tidspunktet.

Han våknet til et liv som aldri vil bli det samme.