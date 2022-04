A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Foreldrekoden: Far ser deg Teknologien gir oss muligheten til å overvåke barna våre. Bør vi bruke den?

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

4. apr. 2022 16:24 Sist oppdatert nå nettopp

Å beskytte barna våre ligger som et sterkt instinkt i oss alle. Nå har muligheten til digital overvåking gitt foreldre et dilemma som kan være vanskelig å håndtere. Jeg har truffet et foreldrepar som skulle ønske at de hadde håndtert det annerledes.

Jeg kan høre desperasjonen i fars stemme når han ringer. Han har akkurat fått vite at datteren hans har sovnet ute etter en ungdomsfest. Det var en annen mor som ante uråd da hun ikke dukket opp, og som varslet politiet.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn