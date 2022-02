Ingvild Tennfjord: Vin til vegetar

Glad i grønnsaker? Da kan det være litt vanskeligere å treffe rett med vinene til maten. Heldigvis unngår du fallgruvene om du leser dette.

24. feb. 2022 10:52 Sist oppdatert nå nettopp

Innimellom gnager den meg: Følelsen av at våre tradisjonelle tips til mat- og vinkombinasjoner ikke helt henger med i tiden. Jeg har nevnt det for deg før, at klassisk teori på feltet er rettet inn mot det franske kjøkkenet.

Der står råvaren, og gjerne en proteinkilde, i sentrum. Skal du ha vin til storfe, svin, fisk eller vilt? Så hva med alle dem som ikke spiser kjøtt eller fisk?

Jeg minnes med gru hvordan de få vegetarianerne jeg ble kjent med i studietiden, til stadighet måtte rettferdiggjøre og stå til ansvar for sine valg. De var en kuriositet. Nå har rollene snudd, og det er kjøtteterne som unnskylder sin blodige biff. Ja takk, begge deler, sier jeg!

Bevisstheten rundt fordelene med mer plantebasert kost brer om seg. Så denne uken spør jeg: Skal du ha vin til bønner, nøtter, sopp eller grønnsaker? Vel bekomme.