A-magasinet Portrettet Loveleen Rihel Brenna: – Alt raser, så reiser du deg igjen Hun brukte fire år på å gå ut av det arrangerte ekteskapet. Da valget var tatt, vendte alle henne ryggen.

Nå nettopp

Denne varme sommerdagen ligger det som vanlig mange e-poster i forfatter og gründer Brennas innboks. Én av dem får pulsen hennes til å slå litt fortere, for avsenderens initialer er SS, Sheryl Sandberg, en av verdens mektigste kvinner. 53-åringen åpner e- posten:

Loveleen, Gratulerer med boken din, og takk for at du sendte meg et eksemplar. Håper alt er bra.

