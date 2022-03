A-magasinet Matskolen Matskolen: Skilte egg

Ekteskap er bra, skilsmisse er bedre.

17. mars 2022 18:44 Sist oppdatert nå nettopp

Huevos divorciados, skilte egg, er en mexicansk frokostklassiker. To stekte egg side om side, ett med grønn saus, det andre med rød. Grønne salsa verde er laget av tomatillo. Røde salsa roja av røde tomater. De fungerer utmerket side om side, men overhodet ikke blandet. På en tallerken med egg og stekte tortillas utfyller sausene hverandre med hver sin type syre og komplekse umami. Den røde er, med sin sødme og styrke, som en varm og hard klem. Den grønne er kompleks, subtil og ambisiøs.

Noe av hemmeligheten til suksess ligger gjemt under egget. Stek tortillaen til den er blitt litt brun og sprø i kantene. Når du heller på sausen, vil det som var sprøtt, bli delvis mykt igjen og få en helt fantastisk smak. Bønner er viktig for balansen mellom sausene, for tonen kan være hard og skarp fra all chilien. En porsjon med runde og bløte frijoles refritos fungerer perfekt som en buffersone mellom dem.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn