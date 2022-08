Mari Aftret Mørtvedt Journalist

Signe Dons Fotograf

9. aug. 2022 13:43 Sist oppdatert nå nettopp

I et harmonisk hjem skal du ha peis, piano og egentlig en bønnekrakk. Det siste har jeg ikke, men pianoet fikk jeg som liten pike. Min far spilte fiolin og jeg piano. Jeg vokste opp i en musikalsk familie, og min far hadde store ambisjoner for min pianospilling.

Under 2. verdenskrig var det ikke tillatt med konserter, men vi spilte hemmelig hos slaktermesteren i Sarpsborg. Jeg er født i 1938, så jeg var vel 6–7 år. Vårt glansnummer var et lite stykke av Arcangelo Corelli. Vi spilte alltid klassisk. Min fars slekt, Moræus, har en lang rekke musikere.