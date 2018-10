Den aller første klovnen i våre liv heter Mamma. Om vi er heldige. Med et begeistret grimaserende ansikt forsøker hun å leke vekk spedbarnets gråt. Noe uutholdelig skal gjøres utholdelig. Denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser er denne gang kommet til bokstaven K. Det er K for den Komiske følelsen. Eller K for Klovn.

Jeg veileder flere kolleger i psykoterapi. Jeg møter mange svært fine og flinke folk. Men jeg har oppdaget at noen av dem har holdt ting skjult for meg. De har tildekket at de kan ha det morsomt på jobb. De har skjult for meg at det også kan være latter i slike rom. Det synes å råde en forestilling om at gravalvor er den korrekte stemningen, og at moro er overfladisk fanteri.