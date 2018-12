Se, se rundt deg. Er ikke dette en nydelig gate? Alléen i midten ble anlagt for dronning Maud; hun red ofte her. Min far, bakermester i tredje generasjon, er født i denne gaten – i dag bruker bedriften det rommet til kontor. Jeg er selv oppvokst i strøket, så jeg gleder meg ekstra over at W.B. Samson fortsatt holder til i Gyldenløves gate: Beliggenheten er superhyggelig. Samtidig er den praktisk.

På jobben lever jeg, og vi, bokstavelig talt av smak. Og som smaksby har Oslo endret seg voldsomt. Ta folks forhold til kaffe: Preferansene har utviklet seg fra sterk og kraftig brent, via melkebaserte kaffedrikker til mer vekt på råkaffen, dens opprinnelse og smak.