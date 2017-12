Slik tilbereder du kongekrabbe

Mitt første møte med kongekrabben hadde jeg som barn på østkysten av USA på åttitallet. Jeg husker fortsatt den intense lukten av krabbe stekt i brunet smør. Den fylte restaurantlokalet og den sjømatglade nesen min. Denne delikatessen, fikk jeg høre, var et beist som hadde vandret langs den kalde sjøbunnen fra Alaska i Amerika til Kamtsjatkahalvøya i Russland. En stille og fryktinngytende hær marsjerende på lange ben i mørke dyp.

På den tiden var dette en eksotisk råvare for en gutt fra Norge. Men russiske forskere hadde allerede satt ut kongekrabben i Murmanskfjorden, og de første var alt fanget i Varangerfjorden. Men det var før den var blitt så tallrik i norske farvann, at det ble åpnet for fangst på den. Det skjedde i 1994. Da var den ikke bare blitt en verdifull ressurs for russiske fiskere, men også på vår side av grensen. Kongekrabben trivdes faktisk så godt, at den fortrengte en haug med andre arter.