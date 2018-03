I 2005 sto en mann på et kjøpesenter, lykkelig uvitende om at han snart skulle bli banket opp. Mannen hadde et stort, brunt kjeglekostyme tredd over kroppen. I hånden holdt han et fat med sjokolade han tilbød forbipasserende.

En annen mann, middelaldrende med jakke og handlepose, kom gående. Han stoppet, tok en sjokolade, sa «Mmm!», strakk ut hånden for å ta en til, men kostymemannen røsket til seg fatet.