La oss ta historietimen først: Det finnes bare én Mr. Eurovision, irske Johnny Logan.

Han vant hele kalaset som syngende artist både i 1980 og 1987, med henholdsvis «What´s another year» og «Hold me now», komponerte vinneren «Why me?» for Linda Martin i 1992, og skrev også låten «Terminal 3» som hun ble nummer to med i 1984.