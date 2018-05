Geværkuler og høylytt, nervøs spansk. Matthew Heineman hører begge deler. To ledere for et voldelig mexicansk kartell er fanget på et blikktak av en gruppe bevæpnede landsbyfolk som er blitt mishandlet og trakassert i årevis.

Midt i skuddvekslingen i Mexico står en amerikansk dokumentarfilmskaper med et lite videokamera. 34-åringen føler seg ikke trygg, men er likevel ikke spesielt redd. Den selvlærte regissøren avveier faren konstant, for han vet at en trusselsituasjon raskt kan eskalere.