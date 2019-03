Hva bør barna utstyres med for å takle alt det skremmende som de risikerer å oppleve i livene sine? Dette er det dystre og mørke bakteppet i Birger Emanuelsens siste roman, Jeg skal beskytte deg. Her blir vi kjent med småbarnsfaren Jon og hans fem år gamle sønn Andreas. Jon er en ganske sammensatt person, i det han nærer en dyp bekymring og et voldsomt sinne over alt truende som skjer i verden. Alt det han har et intenst behov for å beskytte sin sønn mot, samtidig som han også innimellom opptrer både hensynsløst og skremmende overfor ham.

Andreas, på sin side, er en oppvakt og veslevoksen – men også engstelig – liten gutt. Og det er først og fremst i dette spenningsfeltet mellom fars bekymring og sinne og sønnens redsler, at bokens egentlige historie utspiller seg. Det er her forfatteren virkelig utforsker dynamikk som kan oppstå mellom far og sønn når de tilbringer mange dager samme alene, og når far presser både sine egne og sønnens grenser til det ytterste.