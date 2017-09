Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg har vært sammen med min nåværende kjæreste i et drøyt år. Jeg anser meg selv som en varm person, som er i god kontakt med følelsene mine. Jeg tror også at jeg er flink til å uttrykke følelser, og at jeg er god til å vise dem rundt meg at jeg er glad i dem. Det er underlig at et forhold kan være så enkelt, for i mine tidligere forhold har jeg vært mye lei meg og nedfor, og jeg har ofte følt meg dårlig behandlet. I forholdet jeg er i nå, derimot, er jeg i stabilt godt humør og jeg liker den jeg er, for jeg tør å være meg selv.