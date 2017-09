I sin kronikk i Aftenposten om Vigdis Hjorths roman Arv og miljø, innrømmer psykologiprofessor Ylva Østby at falske minner kan være et problem i psykoterapien. Hun mener derimot å kunne fastslå at romanens Bergljot ikke lider av den slags, og at hennes incest-historie er sann.

Min tolkning i samme avis, om at dette sannsynligvis var falske minner, var derfor, i følge Østby, svakt fundert. Etter hennes syn er det «ingenting i Arv og miljø som støtter antagelsen om falske overgrepsminner.»