I år har Eskil Vogt (46) premiere på en skrekkfilm og en romantisk dramakomedie Disse to filmene har gjort Vogt historisk Det er første gang noen har hatt to filmer på programmet under filmfestivalen i Cannes. I løpet av samme år. A-magasinet Portrettet I barndommen skjøt han en måke med luftgevær: – Det var en viktig lærdom

Han vet at det kan være mye vondt i barn: – Der er kanskje derfor det finnes så mange historier om barn som plager dyr.

Trehjulssykkelen kan ha vært rød. Men like gjerne gul. Manusforfatter og filmregissør Eskil Vogt vet ikke om rødfargen han forestiller seg, tilhører hans eget minne, eller om Dannys røde og blå sykkel fra kultklassikeren Ondskapens hotell har sauset seg inn i minnet i etterkant.

Akkurat som Danny syklet i korridorene på det nedstengte hotellet i Colorado, syklet Eskil Vogt rundt i en 300 meter lang gang i blokken der han vokste opp på Grefsen i Oslo.

Fakta Eskil Vogt (46) Hvem: Filmregissør og manusforfatter fra Oslo. Utdannet ved den nasjonale franske filmskolen La fémis. Hva: Hans andre spillefilm, De uskyldige, har premiere i august. Har også manus til Joachim Triers Verdens verste menneske, med premiere i oktober. Hvorfor: Begge filmene ble vist på filmfestivalen i Cannes i sommer. Det er første gang to filmer fra samme bidragsyter er med på programmet. Vis mer

Historisk med to filmer i Cannes

I dag minner Grefsen terrasse ham om en futuristisk bomaskin i krysningen mellom et cruiseskip og et romskip. Et fremmedelement.

Oppveksten i blokk har inspirert hans nyeste film De uskyldige. En slags estetisk skrekkfilm for voksne, der barn spiller hovedrollene.

Både denne filmen, hvor Vogt har regi og manus, og Joachim Triers nye film Verdens verste menneske, der Vogt er manusforfatter, ble invitert til filmfestivalen i Cannes i Frankrike i juli.

Norske Renate Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes. Hun vant for sin rolle i Verdens verste menneske.

Det absolutt siste Eskil Vogt kunne tenke seg å lage er et kostymedrama. – Det er så lite frihet i det, alt må lages fra bunnen. Selv en statist skal ha kostyme til mange tusen kroner.

– Jeg har snakket med folk som har prøvd å grave i filmfestivalens arkiver. Foreløpig har de ikke funnet noen andre bak kamera som har hatt to filmer i det offisielle programmet i Cannes. Håper de ikke finner noen, da kan jeg jo si det er historisk.

Mens De uskyldige ligger i grenselandet mellom thriller og barndomsskildring, ville han med Verdens verste menneske lage en romantisk komedie. Men som vanlig trengte alvoret inn der også, forteller Vogt.

Filmen er avslutningen på den såkalte Oslo-trilogien, som ellers består av Reprise (2006) og Oslo 31. august (2011). Det de tre har felles, er skuespiller Anders Danielsen Lie og den aktive bruken av Oslo som kulisse.

