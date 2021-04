Hvor ligger du på voksenskalaen? Test deg selv!

Voksenskalaen strekker seg fra «ungfole uten Trumf-kort» til «fruktnøtt-elsker». Finn ut hvor du ligger.

Påstand 3: Komfort må gå foran stil når man velger sko. Hvor enig er du? Illustrasjon: Randi Matland

Nå nettopp

Notert er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister.

Det er noe vi alle må gjennom. Øyeblikket man innser at man faktisk er blitt voksen og ikke lenger er ung og hipp og kul og trendy (at man i det hele tatt bruker ordet «hipp», tyder jo på at det har bikket).

For meg og samboeren kom disse åpenbaringene i fjor. Vi laget en liste over dem, og listen er nå blitt til en «test deg selv» i ekte 90 talls-ukeblad-stil.

Jeg utfordrer deg. Ta stilling til disse ti påstandene, noter voksenpoengene dine og få fasiten til slutt.

1. Det er stusslig bare å ha pølser på grillen

– Svært enig (5 poeng)

– Delvis enig (4 poeng)

– Hverken enig eller uenig (3 poeng)

– Delvis uenig (2 poeng)

– Svært uenig (1 poeng)