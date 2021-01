A-magasinet Aktiv Drømmer du om å krysse Grønland på ski? Du kan oppleve det samme i Norge.

Drømmer du om å dra på skiekspedisjon, men synes Grønland på langs blir for drøyt? Den norske fjellheimen gir deg alt du trenger.

Randulf Valle Journalist

30 minutter siden

De fleste som legger ut på langtur i vinterfjellet, gjør det fordi de har lyst. For Aleksander Gamme (44) var det stikk motsatt. Han hadde innsett at vintermånedene var blitt en ren transportetappe mot våren, og at barndommens glede over snø og vinter var borte. Det ga næring til en uvanlig plan:

– Jeg ville finne ut om jeg kunne begynne å like å gå på ski hvis jeg bare gjorde det lenge nok, forteller Gamme.

Han satte av 50 dager, tok med ski, pulk og telt til Kirkenes og satte kursen vestover. Målet var å krysse grensen til Troms før våren kom.

De første dagene virket det veldig langt til Troms. Gamme hadde ikke trent og hadde lite erfaring med utstyret. Første kvelden måtte han frem med bruksanvisningen for å få satt opp teltet. Og det ble ikke bedre da han krøp inn.