Bølgesurfing er blitt olympisk gren. Luca Petersen-Guichard (31) er Norges håp.

Bølgesurfing er blitt olympisk gren. Luca Petersen-Guichard (31) bor 400 kilometer unna nærmeste surfebølge. Han er Norges håp.

Champagne og sjøvann renner nedover Luca Petersen-Guichards våtdrakt. Han har akkurat vunnet verdens nordligste surfekonkurranse. Nå smiler han om kapp med vinden på Unstad i Lofoten. Med pokal i hånden drømmer han om å gjenskape vinnerfølelsen i langt mer celebert selskap.

I neste OL skal det for første gang deles ut medaljer til bølgesurfere. Luca Petersen-Guichard har norsk mor, fransk far, portugisisk skolegang og en proff surfekarriere på samvittigheten. For ham er surfing lidenskap.

– Følelsen av å gli gjennom vannet er herlig. Selv om hver bølge varer kort, føles det som om tiden stopper opp når du står på den. Der og da fokuserer du bare på øyeblikket.

Da han var 16 år, sa Petersen-Guichard adjø til skolen. Han ville satse for fullt på surfing.

Som junior vant han ofte, og sammen med tvillingbroren Joackim var han på konstant jakt etter kraftige bølger.