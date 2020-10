En chardonnay som er akkurat det vi vil den skal være. Bare billigere.

I en tid der særpreg hylles i alle kanaler, er det fint å tenke på at noen fremdeles verdsetter det å være helt typisk. I det minste innen vin.

Typisitet. Der har du et ord man ikke ofte støter på i dagligtalen. Da jeg var yngre, assosierte jeg det med noe kjedelig. Overraskelsen var derfor stor da jeg oppdaget at innen vin er det å være typisk en hedersbetegnelse. Det er faktisk én av flere måter vi måler kvalitet på. Er vinen typisk for sitt område? Er vinen hva vi forventer den skal være? Nylig ble jeg minnet på begrepet.

Husker du at jeg søkte etter utrente folk som kunne hjelpe meg å smake vin? Det som i størst grad overrasket meg positivt var deres åpenhet for nye erfaringer. For det er noe trente vinfolk ofte glemmer. Synes du det er gøy å bli overrasket av en vin? Eller vil du den skal være typisk? Se, det er spørsmålet.

