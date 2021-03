En av markedets mest populære roséviner er tilbake!

Ungene kan få ha påskeegget sitt i fred. Jeg har planlagt min egen lille kasse, proppet med deilighet og forventning.

Jeg elsker påsken. Det vet alle dere som har fulgt denne vinspalten noen år. Vanligvis ligger jeg lavt i ukene i forkant. Skriver. Står opp tidlig. Trener. Holder tilbake på snop og alkohol. Bare vaker i disiplinert og tilbakeholdt forventning. Og så girer jeg opp på palmesøndag. Pynt! Konserter! Eviglange frokoster. Kjekt med ribbe til jul altså, men hva er det mot lammekjøtt?

Så kommer påskemorgen, som slukker sorgen. Og jeg liker aller best de versjonene der organisten går bananas, trykker inn alle klaffer og lar lyden gjalle i veggene. Men du hører jo hvor dette bærer hen ... Hersens pandemi. Konserter avlyst. Alle arrangementer stengt. Selv køen utenfor slakteren, der jeg pleier å handle inn lammekjøttet, er regulert.

Jeg har en plan

For noen nye ferdigheter har denne pandemien gitt oss. Og de skal vi bruke nå. Har du lært deg netthandling det siste året? Da er du ikke alene. Nød lærer naken kvinne å spinne. Og tror du ikke selv jeg har kommet meg over kneiken med å bestille det meste jeg trenger på nett?

Tidligere opplevde jeg at Vinmonopolets bestillingsutvalg for mange lesere var assosiert med betydelig ubehag. Ikke det at de noensinne faktisk hadde forsøkt å bestille vin. Men bare tanken på ikke å holde flasken, se etiketten og hilse på folkene i butikken kjentes ugreit.

«Jeg synes ikke noe om det», som karakteren til komiker Lene Kongsvik pleier å si i møtet med absolutt alt utenfor sedvane. Men noe har skjedd, merker du det? Skriver jeg om bestillingsviner, får jeg ikke sinte mailer lenger! Du lærer deg nye ting. Og det gjør meg rett og slett stolt.

